Chi è Valentina Persia? Età, compagno, figli e Instagram (Di giovedì 25 marzo 2021) Conosciamo meglio Valentina Persia, naufraga dell'Isola dei famosi 2021, attraverso la biografia, la vita privata, i figli, il compagno, la carriera e Instagram. Chi è Valentina Persia Nome e Cognome: Valentina PersiaData di nascita: 1 ottobre 1971Luogo di nascita: RomaEtà: 49 anniSegno zodiacale: BilanciaAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileProfessione: comica, cabarettista, attrice e ballerinafigli: L'articolo proviene da Novella 2000.

