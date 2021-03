Accoltellata da un 15enne mentre fa jogging | Marta | 26 anni | lotta per sopravvivere

Leggi su limemagazine.eu

(Di giovedì 25 marzo 2021) . La runner 26enne è stata aggredita nel pomeriggio di ieri a Mogliano Venetopercorreva una strada di compagna. Ricoverata in terapia intensiva, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. A colpirla con almeno otto fendenti e a lasciarla in fin di vita un ragazzino del posto. Ancora ignoti i motivi del gesto. Stando con la morte all’ospedale di TrevisoNovello, 26di Mogliano Veneto (Treviso). Verso le 17 di oggi, 22 marzo, la ragazza è statafacevain via Marignana poco distante dall’agriturismo “Al Vecio Moraro” in località Marocco. A colpirla con almeno otto fendenti e a lasciarla in fin di vita in un fossato che costeggia la strada è stato unin bicicletta. Il ragazzino, ...