VIDEO Lara Naki Gutmann debutta ai Mondiali 2021 di Stoccolma. Riviviamo lo short

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 marzo 2021)ha fatto il suo esordio ai Campionatidi pattinaggio artistico, al via oggi presso l’Ericsson Globe Arena di(Svezia). L’atleta di Gabriele Minchio, per via di qualche sbavatura e complice un livello generale davvero elevato, non è riuscita a qualificarsi tra le prime 24 per accedere al programma libero. L’azzurra, dopo un’incoraggiante inizio dettato dalla combinazione triplo toeloop/triplo toeloop è infatti purtroppo caduta nel triplo lutz, eseguito con le braccia alzate durante le fasi di rotazione; ruotando senza problemi il doppio axel, difendendosi sul versante delle componenti del programma e sferrando una grande scorrevolezza e proprietà dell’attrezzo l’atleta delle Fiamme Oro ha quindi guadagnato 55.64 (29.67, 26.97), due punti in meno ...