Teatro Opera, Fassina: Raggi deve bloccare licenziamenti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – “Anche il Teatro dell’Opera di Roma si aggiunge al lungo elenco delle societa’, aziende, fondazioni pubbliche afferenti al Comune di Roma piagate da licenziamenti e ulteriore precarizzazione del lavoro.” “Non bastavano Roma Multiservizi, Ama, Roma Meteopolitane, Atac e Farmacap: il sovrintendente Fuortes, dopo un anno durissimo per lavoratrici e lavoratori a stipendio ridotto, per esigenze di cassa, intende licenziare 109 persone tra tecnici e artisti con contratto a tempo indeterminato e ampliare il numero di contratti precari.” “Le difficolta’ finanziare delle istituzioni culturali, nella fase tragica del Covid, non si possono scaricare sui laboratori e lavoratrici, come si e’ fatto con il ricorso al FIS durante il primo lockdown.” “Anche quest’anno, siamo di fronte ad un piano insostenibile che, oltre a declassare di fatto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – “Anche ildell’di Roma si aggiunge al lungo elenco delle societa’, aziende, fondazioni pubbliche afferenti al Comune di Roma piagate dae ulteriore precarizzazione del lavoro.” “Non bastavano Roma Multiservizi, Ama, Roma Meteopolitane, Atac e Farmacap: il sovrintendente Fuortes, dopo un anno durissimo per lavoratrici e lavoratori a stipendio ridotto, per esigenze di cassa, intende licenziare 109 persone tra tecnici e artisti con contratto a tempo indeterminato e ampliare il numero di contratti precari.” “Le difficolta’ finanziare delle istituzioni culturali, nella fase tragica del Covid, non si possono scaricare sui laboratori e lavoratrici, come si e’ fatto con il ricorso al FIS durante il primo lockdown.” “Anche quest’anno, siamo di fronte ad un piano insostenibile che, oltre a declassare di fatto ...

Advertising

RaiNews : In prima serata su @RaiTre il 9 aprile a cura di @RaiCultura teatro e cinema uniti in una nuova produzione del Tea… - KentJohnson : RT @KentJohnson: Vintage tram stopped at La Scala Opera House, Teatro alla Scala Milan - today_classical : #Today in 1881 FP of #Verdi's opera Simon Boccanegra at the Teatro alla Scala in Milan. #MusicHistory… - ManricodiLuna : @lettera_mosca Come chiudere un museo o una galleria d'arte o una filarmonica o un teatro d'opera o... - FVerdeggiante : RT @Amfortas: Nonostante la pandemia @OperaClick continua il suo lavoro, che è quello di parlare di opera lirica, di musica sinfonica e di… -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Opera Perché è importante riaprire i teatri ...possibile fare a meno di magia e fantasia? Rinunciare alla possibilità delle emozioni forti che regala un'esperienza simile? Il teatro è libertà, rappresenta la possibilità di dar vita ad un'opera o ...

La tortonese Daniela Tusa ha preparato un nuovo spettacolo: "Ferite da parola" ... sono opera loro, ma non mancheranno poesie, frammenti di prosa e citazioni altrui - realizzato per ... Un reading di teatro canzone pensato, costruito e realizzato insieme per imprimere alla rassegna il ...

Teatro Opera, Fassina: Raggi deve bloccare licenziamenti - RomaDailyNews RomaDailyNews Empoli. Dantedì: mostra on line, Divina Commedia illustrata e mattinata di lettura e teatro Con il patrocinio del Comune di Empoli il liceo ‘Virgilio’ presenta elaborati degli studenti sul proprio sito, l’istituto ‘Ferraris-Brunelleschi’ invece organizza un incontro on line



...

Perché è importante riaprire i teatri Il 27 Marzo sarà la giornata Mondiale del Teatro, istituita a Vienna nel 1961 durante il IX Congresso mondiale dell'Istituto Internazionale del Teatro.

...possibile fare a meno di magia e fantasia? Rinunciare alla possibilità delle emozioni forti che regala un'esperienza simile? Ilè libertà, rappresenta la possibilità di dar vita ad un'o ...... sonoloro, ma non mancheranno poesie, frammenti di prosa e citazioni altrui - realizzato per ... Un reading dicanzone pensato, costruito e realizzato insieme per imprimere alla rassegna il ...Con il patrocinio del Comune di Empoli il liceo ‘Virgilio’ presenta elaborati degli studenti sul proprio sito, l’istituto ‘Ferraris-Brunelleschi’ invece organizza un incontro on line...Il 27 Marzo sarà la giornata Mondiale del Teatro, istituita a Vienna nel 1961 durante il IX Congresso mondiale dell'Istituto Internazionale del Teatro.