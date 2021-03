Sollievo in casa Carpi dopo la partita con la Triestina: nessun positivo. Il comunicato (Di mercoledì 24 marzo 2021) In seguito alla notizia di ieri pomeriggio, dove si accertava la positività di 6 componenti all’interno del gruppo squadra della Triestina, al Carpi avevano iniziato a preoccuparsi per degli eventuali contagi anche nel loro gruppo squadra, avversario dei friulani nel recente turno di campionato: la società emiliana, in un duro comunicato di ieri sera, ha fatto sapere di aver appreso la notizia solo a mezzo stampa, senza alcuna comunicazione della Triestina. Le notizie odierne, relative all’immediato ciclo di tamponi attuato dagli emiliani, riferiscono che gli accertamenti hanno dato esito negativo per tutto il gruppo squadra. Questa la nota: “La società Carpi Fc 1909 rende noto che, il ciclo di tamponi rapidi ai quali si è sottoposto il gruppo squadra biancorosso in mattinata dopo le ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) In seguito alla notizia di ieri pomeriggio, dove si accertava la positività di 6 componenti all’interno del gruppo squadra della, alavevano iniziato a preoccuparsi per degli eventuali contagi anche nel loro gruppo squadra, avversario dei friulani nel recente turno di campionato: la società emiliana, in un durodi ieri sera, ha fatto sapere di aver appreso la notizia solo a mezzo stampa, senza alcuna comunicazione della. Le notizie odierne, relative all’immediato ciclo di tamponi attuato dagli emiliani, riferiscono che gli accertamenti hanno dato esito negativo per tutto il gruppo squadra. Questa la nota: “La societàFc 1909 rende noto che, il ciclo di tamponi rapidi ai quali si è sottoposto il gruppo squadra biancorosso in mattinatale ...

Ultime Notizie dalla rete : Sollievo casa Nascono quattro coppie di gemelli in pochi giorni a San Giovanni Rotondo: "Caso raro" FOGGIA - Quattro coppie di gemelli tutti prematuri, sono nate nell'arco di due settimane nell'Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell'Irccs Casa Sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). 'Si tratta di un avvenimento piuttosto insolito - fanno sapere dall'ospedale voluto da San Pio - che ha sorpreso anche le ostetriche e ...

Xiaomi cala l'asso: ecco Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra ...produttrice cinese ha confermato i nomi dei protagonisti facendo tirare un sospiro di sollievo a ... Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, le ultime novità L'annuncio da parte della casa produttrice sulla ...

Quattro parti gemellari in due settimane, esplosione di vita a 'Casa Sollievo': "Un momento di grande emozione" FoggiaToday Simona Ventura: “Sono negativa al Covid” Con un video pubblicato sui social, Simona Ventura annuncia di essere risultata negativa al Covid: “Uscire da una cosa del genere è un sollievo.

San Giovanni Rotondo, in pochi giorni nascono 4 coppie di gemelli Le nascite si sono succedute nell’arco di due settimane nell’unità di terapia intensiva neonatale della Casa Sollievo della Sofferenza; tutti e otto i bambini sono nati prematuri ...

FOGGIA - Quattro coppie di gemelli tutti prematuri, sono nate nell'arco di due settimane nell'Unità di Terapia Intensiva Neonatale dell'Irccs della sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia). 'Si tratta di un avvenimento piuttosto insolito - fanno sapere dall'ospedale voluto da San Pio - che ha sorpreso anche le ostetriche e ...

Con un video pubblicato sui social, Simona Ventura annuncia di essere risultata negativa al Covid: "Uscire da una cosa del genere è un sollievo.

Le nascite si sono succedute nell'arco di due settimane nell'unità di terapia intensiva neonatale della Casa Sollievo della Sofferenza; tutti e otto i bambini sono nati prematuri ...