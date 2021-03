Scuole Catanzaro | si torna in classe Il Tar accoglie il ricorso dei genitori

Advertising

Calab_Magnifica : Sentenza Tar Calabria scuole: il commento del sindaco di Catanzaro - Strill_it : Il Tar boccia ordinanza di Abramo – Riaprono le scuole a Catanzaro - LaCnews24 : Riaprono le scuole a Catanzaro, il Tar boccia l'ordinanza del sindaco Abramo #calabrianotizie #newscalabria - CorrCalabria : Scuole chiuse per Covid a Catanzaro, Abramo bocciato dal Tar - calabrianewsit : Scuole: Catanzaro, Tar accoglie ricorso contro chiusura - -

Ultime Notizie dalla rete : Scuole Catanzaro

Tecnica della Scuola

... difesi dall'avvocato Gaetano Liperoti , contro l'ordinanza di chiusura delledi ogni ordine e grado emanata dal Sindaco di, Sergio Abramo . In particolare stata ritenuta priva di ...... per conto di alcuni genitori, contro il provvedimento di sospensione della didattica in presenza di tutte ledi ogni ordine e grado disposto adal sindaco Sergio Abramo. In ...MARCELLINARA (CZ) 24 MAR - "Ho letto con sorpresa la nota pervenuta dal Direttore dell'Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica che, indirizzata genericamente a tutti i Sindaci del Distretto di Cat ...Il primo cittadino sulla sentenza del Tar che annulla la sua ordinanza con la quale in città era stata sospesa la didattica in presenza ...