Regina Elisabetta, allarme bomba nella Holyroodhouse, la residenza in Scozia: un arresto (Di giovedì 25 marzo 2021) Un allarme bomba nella residenza scozzese della Regina Elisabetta ha messo in allerta la polizia britannica e scozzese. Si tratta del castello sito ad Edimburgo, l’Holyroodhouse. Secondo quanto riportato da fonti britanniche, un uomo sarebbe stato arrestato. allarme bomba nel castello della Regina L’allerta è scattata alle 8.50 del mattino di martedì 23 marzo, quando la polizia scozzese è stata messa al corrente di un pacco sospetto nella residenza reale. La notizia è stata resa pubblica solo oggi dopo che un uomo di 39 anni è stato arrestato. Stando alla ricostruzione fatta dal Daily Mail, la polizia è arrivata presso l’Holyroodhouse, l’elegante ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Unscozzese dellaha messo in allerta la polizia britannica e scozzese. Si tratta del castello sito ad Edimburgo, l’. Secondo quanto riportato da fonti britanniche, un uomo sarebbe stato arrestato.nel castello dellaL’allerta è scattata alle 8.50 del mattino di martedì 23 marzo, quando la polizia scozzese è stata messa al corrente di un pacco sospettoreale. La notizia è stata resa pubblica solo oggi dopo che un uomo di 39 anni è stato arrestato. Stando alla ricostruzione fatta dal Daily Mail, la polizia è arrivata presso l’, l’elegante ...

Advertising

McGiadinsky : Chissà perché ma ho paura che la morte di Lady Diana sia stata fatta all’insaputa della regina Elisabetta. #Atlantide - phoenixboy__ : Non la regina Elisabetta che dopo The Crown di è montata la testa - Fusillide : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #25marzo 1947 nasce a Pinner (sobborgo di Londra) il cantante rock e compositore #EltonJohn. Nel 19… - EmilyAmandaRoss : 'Nonna come sei elegante, oggi sembri proprio la regina Elisabetta in persona!' '...Ma se quella è vecchia!' Mia nonna, 88 anni. - RobertaDowney7 : RT @IrlandaOggi: Alla fine del '500 gli abitanti di Cork chiesero alla regina Elisabetta I di costruire un castello per proteggere il porto… -