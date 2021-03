Nicola non ce l'ha fatta: morto in ospedale il 23enne travolto da una valanga (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bergamo - È morto oggi all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Nicola Rebussi, il 23enne di Scanzorosciate che lunedì era rimasto travolto da una valanga a Lizzola, durante un'escursione. Quando ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 24 marzo 2021) Bergamo - Èoggi all'Papa Giovanni XXIII di BergamoRebussi, ildi Scanzorosciate che lunedì era rimastoda unaa Lizzola, durante un'escursione. Quando ...

Advertising

riotta : Nicola Morra e Scanzi dall'antikasta roboante di ieri al 'Lei non so sa chi sarei io' di oggi #COVID19 #vaccinated… - La7tv : #dimartedi Nicola #Zingaretti: 'L'uscita di Renzi dal Pd? Trovo che la motivazione politica sia assurda: distrugger… - fattoquotidiano : Cartelle esattoriali, Di Nicola: “Condono? Messaggio devastante. M5s non ceda, ottenuti milioni di voti grazie a lo… - f_chinellato : Uno non fa in tempo a chiedersi che fine abbia fatto la pantera pugliese che subito salta fuori una leonessa a Sien… - Nicola_Alberta : RT @matteorenzi: 'Lo capirebbe pure un BAMBINO RITARDATO' ha scritto ieri Marco Travaglio. Questo è lo stile di chi non ha rispetto, di chi… -