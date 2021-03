Letta vede Conte e capovolge l' alleanza

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il segretario del Pd Enricoha incontrato il leader in pectore dei Cinquestelle Giuseppecon il quale ha concordato una serie di linee di lavoro o di temi comuni. Per come si sono messe le ...

E' in questo senso che va letto il nuovo corso "interventista" imposto daal Pd, che in una settimana è stato davvero trasformato: le donne, lo ius soli, il voto ai sedicenni . Ha tirato fuori ...- - > Leggi Anche M5s, Fico: 'Bene, con Pd percorso comune ma in autonomia': 'Si apre una nuova affascinante avventura' 'Un primo faccia a faccia, molto positivo, tra due ex che si sono ...Un genio anche dello share. Se si fosse svegliato questa mattina e avesse letto le agenzie di stampa, perfino Da Vinci avrebbe fatto un salto dal letto. Perché la prima puntata della serie ...Il segretario del Pd Enrico Letta ha incontrato il leader in pectore dei Cinquestelle Giuseppe Conte con il quale ha concordato una serie di linee di lavoro o di temi comuni. Per come si sono messe le ...