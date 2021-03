Gazzetta | Maksimovic-Napoli | sarà addio Il club dice no all’aumento robusto dell’ingaggio

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilsaluterà Nikolaa fine stagione. Il serbo, scrive ladello Sport, ha rifiutato il prolungamento: avrebbe voluto un adeguamento sostanzioso del contratto, richiesta a cui ilha risposto picche. “L’di Nikolaè scontato. Il difensore serbo non ha accettato il prolungamento del contratto che scadrà a giugno. La trattativa si è interrotta sull’aspetto economico,avrebbe voluto unadeguamento dello stipendio attuale che è di 1,2 milioni di euro a stagione. La risposta delè stata negativa”. L'articolo ilsta.

... piace all'Everton) oltre che Nikola(in scadenza contrattuale. Giuntoli è già al lavoro per sostituirli in maniera adeguata. MERCATO NAPOLI: PIACCIONO MILENKOVIC E SENESIscrive ...Continua GIACOMO BONAVENTURA DAVIDE CALABRIA HAKAN CALHANOGLU DANILO MATTIA DESTRO CHRISTIAN ERIKSEN PAU LOPEZ HIRVING LOZANO NIKOLAIVAN PERISICCristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del Napoli, potrebbe fare una vera e propria rivoluzione in vista della prossima annata calcistica.Gennaro Gattuso, nella partita contro la Roma, confermerà la coppia Demme-Fabian a centrocampo. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio, prova ad anticipare le ...