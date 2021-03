Fiorentina, i motivi che hanno spinto Prandelli a dimettersi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Fiorentina, ecco i motivi che hanno spinto Cesare Prandelli a presentare le proprie dimissioni lasciando il posto a Beppe Iachini Emergono alcuni dettagli relativi alle dimissioni annunciate ieri da Cesare Prandelli, sostituito sulla panchina della Fiorentina da Beppe Iachini. Come riferito da Corriere Fiorentino, Prandelli avrebbe iniziato ad accusare attacchi di tachicardia dalla partita del 14 febbraio sul campo della Sampdoria. Da quel momento in poi lo stress è continuato a crescere sino a diventare insopportabile. Lunedì c’è stato un incontro fra lo stesso Prandelli con con Barone e Pradè durante il quale il tecnico ha comunicato alla dirigenza la sua decisione di lasciare la panchina. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021), ecco icheCesarea presentare le proprie dimissioni lasciando il posto a Beppe Iachini Emergono alcuni dettagli relativi alle dimissioni annunciate ieri da Cesare, sostituito sulla panchina dellada Beppe Iachini. Come riferito da Corriere Fiorentino,avrebbe iniziato ad accusare attacchi di tachicardia dalla partita del 14 febbraio sul campo della Sampdoria. Da quel momento in poi lo stress è continuato a crescere sino a diventare insopportabile. Lunedì c’è stato un incontro fra lo stessocon con Barone e Pradè durante il quale il tecnico ha comunicato alla dirigenza la sua decisione di lasciare la panchina. Leggi su Calcionews24.com

