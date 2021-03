“Donne assoldate per abortire e usare feti vivi per i vaccini covid”, l’omelia shock del parroco (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Donne assoldate per abortire e usare feti vivi per i vaccini covid”. Il Prete ha rilanciato una nota fake news già più volte smentita a tutti i livelli non solo prendendola per buona ma cercando di convincere fedeli e parrocchiani che assistevano alla messa domenicale. Spero che queste falsità palesi non abbiano effetto su chi le ha ascoltate”, ha commentato invece il sindaco di Cesena. Ci sarebbero Donne che sarebbero state assoldate appositamente per farle abortire e avere così feti vivi su cui testare i vaccini anti covid, è quanto ha sostenuto nella sua omelia domenicale don Paolo Pasolini, parroco presso la ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 24 marzo 2021) “perper i”. Il Prete ha rilanciato una nota fake news già più volte smentita a tutti i livelli non solo prendendola per buona ma cercando di convincere fedeli e parrocchiani che assistevano alla messa domenicale. Spero che queste falsità palesi non abbiano effetto su chi le ha ascoltate”, ha commentato invece il sindaco di Cesena. Ci sarebberoche sarebbero stateappositamente per farlee avere cosìsu cui testare ianti, è quanto ha sostenuto nella sua omelia domenicale don Paolo Pasolini,presso la ...

