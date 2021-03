Crisi alloggiativa a Roma | risposte sistemiche e basta “emergenza”

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Laabitativa che vive da troppi anni la Capitale d’Italia è qualcosa di drammatico. Da tempo la vicenda è divenutasistemica e non più una “”. Il termine è peraltro ampiamente abusato nell’amministrazione pubblica, anche per altre vicende (in maniera talvolta grottesca, come quella che riguarda “freddo” ed “caldo”, legata a fenomeni metereologici che si ripetono annualmente...), ma non è un termine neutro. L’ricerca“emergenziali”, quindi non definitive, non prospettiche, per rispondere all’immediato (nel migliore dei casi), spesso aggirando le norme e comunque senza una pianificazione che aspiri a essere risolutiva. E così le “emergenze” adurano decenni, precarizzando le situazioni, ...