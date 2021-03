CorriereQ : Covid:busta con polvere a assessore Piemonte, era topicida - sardanews : Covid:busta con polvere a assessore Piemonte, era topicida - NurseTimes : ?? Nurse Times Soddisfazione Fsi-Usae: “All’Asp Catania incentivi Covid a infermieri e personale aziendale nella bus… - BernardeschiAle : Niente ci incastra con il COVID. Lo prendono in tasca solo chi ha la trattenuta in busta paga. Una profonda ingiust… - in_sanitas : Asp di Catania, incentivi Covid a infermieri e personale aziendale nella busta di aprile - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid busta

Agenzia ANSA

L'area della segreteria è stata isolata e poi laportata via". Le indagini dovranno stabilire se si trattava davvero di topicida. "Se fosse così potrebbe servire per le cantine dell'assessorato,......avrebbe dovuto essere chiuso per via delle attuali restrizioni derivanti dalla normativa anti. una minuziosa perquisizione del circolo ha portato poco dopo al rinvenimento di una...Le indagini sono affidate alla Digos. "Continuo a lavorare per il Piemonte. Non so se considerare questo episodio come una minaccia reale o una goliardata" ...Le indagini sono affidate alla Digos. L'assessore: "Sono assolutamente sereno e continuo a lavorare per il Piemonte" ...