Cosa succede in Medioriente se Israele ha un governo debole (Di mercoledì 24 marzo 2021) ***Live Talk*** Alle 16 su questa pagina, sulla homepage di Formiche.net e sulla pagina Facebook di Formiche ci sarà un evento dal vivo con Fiamma Nirenstein e Jonathan Pacifici, che discuteranno del risultato elettorale in Israele. Modera Gabriele Carrer di Formiche.net. *** Per la quarta volta in meno di due anni Israele torna ad elezioni. In piena campagna vaccinale di massa, grande successo del Paese e del governo uscente, i cittadini israeliani sono chiamati a eleggere di nuovo il loro Parlamento. I PRIMI RISULTATI Con lo scrutinio dei seggi elettorali, che equivale a oltre il 90% dei voti totali, lo scenario non è troppo dissimile da quella che si può chiamare una fase di stallo. La strada per arrivare ai 61 seggi che garantiscono la maggioranza parlamentare è in salita, per entrambe le coalizioni. Benjamin Netanyahu e il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) ***Live Talk*** Alle 16 su questa pagina, sulla homepage di Formiche.net e sulla pagina Facebook di Formiche ci sarà un evento dal vivo con Fiamma Nirenstein e Jonathan Pacifici, che discuteranno del risultato elettorale in. Modera Gabriele Carrer di Formiche.net. *** Per la quarta volta in meno di due annitorna ad elezioni. In piena campagna vaccinale di massa, grande successo del Paese e deluscente, i cittadini israeliani sono chiamati a eleggere di nuovo il loro Parlamento. I PRIMI RISULTATI Con lo scrutinio dei seggi elettorali, che equivale a oltre il 90% dei voti totali, lo scenario non è troppo dissimile da quella che si può chiamare una fase di stallo. La strada per arrivare ai 61 seggi che garantiscono la maggioranza parlamentare è in salita, per entrambe le coalizioni. Benjamin Netanyahu e il ...

