HONOR Band 6 è finalmente pronta per le vendite globali che partiranno dal 28 marzo 2021 su AliExpress e successivamente su HiHONOR

Abbiamo finalmente una data di vendita globale per HONOR Band 6 Ad inizio novembre 2020 HONOR Band 6 veniva finalmente annunciata dopo settimane ricche di rumor e leak circa l’ultima novità lato wearable dell’azienda cinese e, nonostante vi avevamo anche informato ...

