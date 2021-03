Youtube non rimuoverà il video live streaming di tre ore della sparatoria a Boulder (Di martedì 23 marzo 2021) Youtube ha deciso di non rimuovere il live streaming della sparatoria di massa a Boulder, Colorado, della durata di tre ore nella quale sono rimaste uccise dieci persone. Il responsabile, che è stato arrestato dalla polizia americana, non avrebbe agito con movente terroristico secondo i media americani poiché la questione è ancora in mano alla polizia locale e non all’FBI. Nonostante le tante critiche al contenuto, Youtube ha rilasciato un’intervista affermando che «sebbene i contenuti violenti destinati a scioccare o disgustare gli spettatori non siano consentiti su Youtube, consentiamo video con abbastanza notizie o contesto documentario». Sarebbe proprio questo il caso, secondo la valutazione, del ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 marzo 2021)ha deciso di non rimuovere ildi massa a, Colorado,durata di tre ore nella quale sono rimaste uccise dieci persone. Il responsabile, che è stato arrestato dalla polizia americana, non avrebbe agito con movente terroristico secondo i media americani poiché la questione è ancora in mano alla polizia locale e non all’FBI. Nonostante le tante critiche al contenuto,ha rilasciato un’intervista affermando che «sebbene i contenuti violenti destinati a scioccare o disgustare gli spettatori non siano consentiti su, consentiamocon abbastanza notizie o contesto documentario». Sarebbe proprio questo il caso, secondo la valutazione, del ...

Youtube non rimuoverà video sparatoria Boulder di tre ore| Giornalettismo

