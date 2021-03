Xbox per Android e iOS: in arrivo gli obiettivi (Di martedì 23 marzo 2021) Microsoft, nel changelog relativo all’ultimo aggiornamento dell’app Xbox per Android e iOS, ha annunciato che gli obiettivi stanno arrivando nell’app Xbox. Cosa c’è di nuovo? Gli obiettivi stanno arrivando! Questo mese stiamo collaudando alcune esperienze con gli obiettivi nell’app, iniziando con un gruppo limitato di utenti, per poi procedere al 100%. Renderemo anche disponibili altri aggiornamenti con funzionalità popolari, come le classifiche, nei prossimi mesi. Miglioramenti della gestione di gioco Libera spazio con facilità quando tenti di installare un gioco direttamente dall’app quando la tua console non ha spazio di archiviazione sufficiente. Download La nuova versione dell’app Xbox per Android e iOS e disponibile al download ... Leggi su windowsinsiders (Di martedì 23 marzo 2021) Microsoft, nel changelog relativo all’ultimo aggiornamento dell’apppere iOS, ha annunciato che glistanno arrivando nell’app. Cosa c’è di nuovo? Glistanno arrivando! Questo mese stiamo collaudando alcune esperienze con glinell’app, iniziando con un gruppo limitato di utenti, per poi procedere al 100%. Renderemo anche disponibili altri aggiornamenti con funzionalità popolari, come le classifiche, nei prossimi mesi. Miglioramenti della gestione di gioco Libera spazio con facilità quando tenti di installare un gioco direttamente dall’app quando la tua console non ha spazio di archiviazione sufficiente. Download La nuova versione dell’apppere iOS e disponibile al download ...

