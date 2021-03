Usa, entra in un supermercato e fa una strage: il bilancio della sparatoria (Di martedì 23 marzo 2021) Ennesima strage negli Usa. Questa volta è accaduto in un supermercato nel Colorado. A sparare un uomo armato di fucile semiautomatico. È di dieci morti il bilancio della strage accaduta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 23 marzo 2021) Ennesimanegli Usa. Questa volta è accaduto in unnel Colorado. A sparare un uomo armato di fucile semiautomatico. È di dieci morti ilaccaduta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Caligola87 : @sayaddhina @stanzaselvaggia Poi, scusami, ma il tuo esempio è sconcertante, che cosa c'entra il covid con questo d… - hype_fi : @flpsq Domanda tecnica (che non c'entra granché, chiedo scusa) ma per il plurale non si usa '?'? - non sono molto p… - umanesimo : @RobbVabb @AndreC198 @VisonaNicola @Th_Dm4570 @JacopoPellegr10 @martafana @Aramcheck76 Ok, lei usa i social e magar… - ArtemiosMilani : @gattogeloso Cazzo c'entra la geopolitica. Usa termini di cui conosci il significato che è meglio. - ziaaLai : Elettra usa una delle espressioni più sentite in passato “hanno due tecniche diverse”, anche se non c’entra nulla,… -