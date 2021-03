Ultime Notizie Roma del 23-03-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 marzo 2021)dailynews radiogiornale martedì 23 Marzo Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione entro oggi sono attesi in Italia milioni di dosi di vaccino anti covid della seiser col Governo che si dice pronto ad aiutare le regioni in difficoltà nella somministrazione in Lombardia il governatore Fontana ha rimosso il CDA di aria alla società nel mirino per i ritardi della campagna vaccinale raggiunto Intanto il picco della terza Ondata Italia prendono contagi ricoveri diminuiscono i casi nelle RSA Bonetti chiede che la scuola primaria riapra anche in zona rossa dopo Pasqua la Germania e in una nuova pandemia casa delle varianti di vedere trailhawk da 1 fino al 18 aprile a Fermana Merkel alla cancellazione tedesca appoggia poi blocco alle esportazioni dall’Unione Europea se astrazeneca non rispetterà le consegne difendere ...