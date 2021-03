UFFICIALE Serie B | Grosso è il nuovo allenatore del Frosinone

(Di martedì 23 marzo 2021) Fabioriparte dalla nuova avventura per il tecnico ex Juve Primavera, nell’ultimo anno al Sion Nuova avventura per Fabio. Adesso è: l’ex Juve Primavera riparte del, che lo ha scelto dopo aver esonerato Alessandro Nesta. IL COMUNIATO – «IlCalcio comunica di aver affidato a Fabiola guida tecnica della Prima squadra. Il neoha firmato un contratto che lo legherà al club giallazzurro fino al 30 giugno 2021. ? ComunicatoBenvenuto mister?? ?? https://t.co/L3CA06Cexz pic.twitter.com/MCQRWcO9Wv —Calcio (@1928) March 23, 2021 Leggi su Calcionews24.com

Fabio Grosso riparte dal Frosinone. Ufficiale la nuova avventura per il tecnico ex Juve Primavera, nell'ultimo anno al Sion ...