Traffico Roma del 23-03-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio è ben trovati dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare sulle tratto cittadino della A24 occhi gli spostamenti anche sull’intero percorso della tangenziale est rallentamenti su via Flaminia Nuova anche per un precedente incidente in via di risoluzione tra Corso di Francia & via di Grottarossa in direzione del maggiorpossibile in presenza dei lavori in corso su via del Labaro Dov’è il transito avviene tramite senso unico alternato da semaforo tra via Flaminia e via Veientana Vetere interventi di manutenzione Enel fascia notturna su via Prenestina dove si viaggia dalle 21 alle 5 del mattino successivo tramite senso unico alternato in prossimità di Viale Palmiro Togliatti e all’Euro prosegue la preparazione del circuito in vista del Gran Premio di Formula e in programma il ...