Spavento per Dembélé: sviene in allenamento e finisce in ospedale (Di martedì 23 marzo 2021) Un grande Spavento. E, si spera in attesa di conferme definitive, nulla di più. Moussa Dembélé, attaccante 24enne dell'Atletico Madrid arrivato a gennaio in prestito dal Lione, è finito all'ospedale ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 marzo 2021) Un grande. E, si spera in attesa di conferme definitive, nulla di più. Moussa, attaccante 24enne dell'Atletico Madrid arrivato a gennaio in prestito dal Lione, è finito all'...

Advertising

Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ??? #AtleticoMadrid, che spavento per Moussa #Dembélé in allenamento Il classe 96' si accascia a terra improvvisamente in… - BombeDiVlad : ??? #AtleticoMadrid, che spavento per Moussa #Dembélé in allenamento Il classe 96' si accascia a terra improvvisame… - crescendotto : @MiezaruShoujo chiaramente era cicciotella da bambina e lo spavento l'ha fatta dimagrire tutta d'un colpo, giusto i… - grondoamore : Sole in casa mia mamma,mia sorella ed io appena nata,mia madre si doveva fare la doccia e mi portò nel passeggino i… - andre61219 : RT @mrsdallowey: @edcguitar E non se ne vogliono andare!! Resistono, vogliono vincere per far vedere al mondo quanto sono bravi, lasciandoc… -