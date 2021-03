Sisma in Grecia | scossa a 10 km di profondità

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sisma Grecia

L'Aquila, non c'è solo il Covid a fiaccare giovani e adulti: per i ragazzi nati poco prima deldel 6 aprile sono tanti i problemi affrontati in questi ultimi 18 anni. Oggi c'è la dad, prima ...Alle 19:14M 2.3 nel mar Tirreno meridionale, ipocentro a 121 km. Leggi anche Terremoto intenso di magnitudo 3.9 nel Mediterraneo: scossa nettamente avvertita dalla popolazione in. I ...L'Aquila, la lettera di un 18enne del liceo Cotugno. "Non c'è solo la dad. Noi nati nel 2002 rincorriamo la normalità da sempre. Gli anni passano veloci, tra costruzione della cultura e ricostruzione ...Terremoto intenso di magnitudo 4.3 nettamente avvertito in Grecia. I dati ufficiali registrati dall'European-Mediterranean Seismological Centre.