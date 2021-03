Sindaco Roma, Zingaretti: “Io candidato? No” (Di martedì 23 marzo 2021) “Fino al 2023 sono presidente della Regione Lazio “. Così Nicola Zingaretti, ospite a ‘diMartedì’, in onda stasera su La7, rispondendo a una domanda su una sua possibile candidatura a Sindaco di Roma. “Voglio continuare” alla guida della Regione “spero che il partito metta a disposizione altre risorse”, taglia corto Zingaretti. “Io sono presidente di una regione che ha una larga maggioranza di centrosinistra che va da Renzi ai Cinque Stelle, è un piccolo laboratorio politico che mettiamo a disposizione della sfida di Letta”. “Il rinnovamento che sta facendo Letta dovevo farlo io? In parte è vero, noi abbiamo prodotto un cambiamento, ma io ho dato priorità all’unità del partito, che veniva dalle scissioni”. “Questo ci ha permesso di diventare il primo partito dopo le amministrative, ma non bastava, per questo apprezzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) “Fino al 2023 sono presidente della Regione Lazio “. Così Nicola, ospite a ‘diMartedì’, in onda stasera su La7, rispondendo a una domanda su una sua possibile candidatura adi. “Voglio continuare” alla guida della Regione “spero che il partito metta a disposizione altre risorse”, taglia corto. “Io sono presidente di una regione che ha una larga maggioranza di centrosinistra che va da Renzi ai Cinque Stelle, è un piccolo laboratorio politico che mettiamo a disposizione della sfida di Letta”. “Il rinnovamento che sta facendo Letta dovevo farlo io? In parte è vero, noi abbiamo prodotto un cambiamento, ma io ho dato priorità all’unità del partito, che veniva dalle scissioni”. “Questo ci ha permesso di diventare il primo partito dopo le amministrative, ma non bastava, per questo apprezzo ...

Advertising

CalabriaTw : #Roma Il progetto di legge per darle più autonomia finanziaria e legislativa. Le elezioni per il nuovo sindaco in a… - MatteoRichetti : Invece che rafforzare la candidatura di @CarloCalenda a sindaco di Roma il @pdnetwork preferisce rompere ogni possi… - Giorgiolaporta : Un mese fa vi ho mostrato la pagina professionale pubblicata per errore di #Gualtieri sindaco di #Roma, appoggiato… - marialetiziama9 : RT @metaanto: La solita Palombelli inizia la trasmissione lodando il Lazio..ma questa donna, secondo voi, sa che la Lombardia ha il doppio… - metaanto : RT @wukunny: @metaanto @StaseraItalia La moglie dell'ex grande sindaco di Roma... -