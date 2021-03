Serie C, Defendi: “Ternana? Per la Serie B non facciamo calcoli” (Di martedì 23 marzo 2021) La Ternana Calcio, un po’ a sorpresa ma con estremo merito, si è presa il comando delle operazioni nel Girone C della Serie C mettendosi alle spalle formazioni importanti con Bari, Catania, Palermo, Avellino e Juve Stabia. Un percorso nettissimo che, con il tempo, ha portato le fere umbre a totalizzare l’enormità di 72 punti in classifica rifilando un distacco di 12 lunghezze all’Avellino secondo con una partita in più rispetto allo schiacciasassi del Libero Liberati. Cristiano Lucarelli, quindi, potrà presto brindare alla matematica promozione in Serie B che, allo stato attuale, sembra davvero impossibile da perdere. Uno dei simboli di questa cavalcata è Mariano Defendi, centrocampista dei rossoverdi che in stagione è sceso in campo 26 volte segnando 3 reti e fornendo 3 assist ai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) LaCalcio, un po’ a sorpresa ma con estremo merito, si è presa il comando delle operazioni nel Girone C dellaC mettendosi alle spalle formazioni importanti con Bari, Catania, Palermo, Avellino e Juve Stabia. Un percorso nettissimo che, con il tempo, ha portato le fere umbre a totalizzare l’enormità di 72 punti in classifica rifilando un distacco di 12 lunghezze all’Avellino secondo con una partita in più rispetto allo schiacciasassi del Libero Liberati. Cristiano Lucarelli, quindi, potrà presto brindare alla matematica promozione inB che, allo stato attuale, sembra davvero impossibile da perdere. Uno dei simboli di questa cavalcata è Mariano, centrocampista dei rossoverdi che in stagione è sceso in campo 26 volte segnando 3 reti e fornendo 3 assist ai ...

