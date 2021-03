Roma - Fonseca, black - out: summit tra i Friedkin e Tiago Pinto (Di martedì 23 marzo 2021) Riparte la tarantella: colpa di Fonseca , colpa dei giocatori, colpa della società. Di sicuro ci sono solo i numeri: la Roma è sesta in classifica , con buone possibilità di essere scavalcata dalla ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 23 marzo 2021) Riparte la tarantella: colpa di, colpa dei giocatori, colpa della società. Di sicuro ci sono solo i numeri: laè sesta in classifica , con buone possibilità di essere scavalcata dalla ...

Advertising

giusmo1 : La Roma si spacca, destino segnato per Fonseca. In corsa Allegri e Nagelsmann - pisto_gol : Bisogna fare i complimenti alla Roma di Fonseca, che dopo aver dominato-3:0-all’Olimpico batte-2:1-lo Shakthar anch… - FBiasin : Paulo #Fonseca è l'unico tecnico 'italiano' ancora in corsa in Europa. Parlavamo di esonero - con tanto di lista d… - FranceskoASR : Il simbolo di questa roma a due facce è #ibanez, contro le big quasi sempre male. Un po troppo presto è stato dipin… - Ftbnews24 : #ASRoma #ShakhtarRoma @Mayoral_Borja #EuropaLeague #UEL #Fonseca #Dzeko #Roma ?? -