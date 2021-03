“Rip compagno di strada prezioso”, Lino Guanciale addolorato ricorda l’amico e collega Gavazzi (Di martedì 23 marzo 2021) L’attore Lino Guanciale , protagonista della serie Il Commissario Ricciardi , è unito al cordoglio di tutto il cast per la scomparsa dell’attore Giuseppe Gavazzi . Ecco le sue parole. Il post di Lino Guanciale Nella giornata di ieri, il regista de Il Commissario Ricciardi , Alessandro D’Alatri, ha annunciato la triste dipartita dell’attore Giuseppe Gavazzi . L’attore, è stato uno dei protagonisti del quarto episodio dell’amata serie, dal titolo il giorno dei morti, nei panni del Sagrestano Nanni. Gavazzi, storico volto del teatro napoletano, ha regalato una bellissima interpretazione nei ruoli dell’enigmatico sagrestano dell’orfanotrofio su cui indaga proprio il Commissario Ricciardi. L’attore Lino Guanciale , ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 23 marzo 2021) L’attore, protagonista della serie Il Commissario Ricciardi , è unito al cordoglio di tutto il cast per la scomparsa dell’attore Giuseppe. Ecco le sue parole. Il post diNella giornata di ieri, il regista de Il Commissario Ricciardi , Alessandro D’Alatri, ha annunciato la triste dipartita dell’attore Giuseppe. L’attore, è stato uno dei protagonisti del quarto episodio dell’amata serie, dal titolo il giorno dei morti, nei panni del Sagrestano Nanni., storico volto del teatro napoletano, ha regalato una bellissima interpretazione nei ruoli dell’enigmatico sagrestano dell’orfanotrofio su cui indaga proprio il Commissario Ricciardi. L’attore, ...

