Prandelli, in arrivo le dimissioni: torna Iachini alla Fiorentina (Di martedì 23 marzo 2021) Non ce l’ha fatta Cesare Prandelli: in arrivo le dimissioni ufficiali con il ritorno di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina “Sento un vuoto dentro”, le ultime parole di Cesare Prandelli durante la conferenza alla vigilia di Fiorentina-Milan. Nel post partita non si è presentato alla stampa ufficialmente per un malore e così nelle ultime L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 23 marzo 2021) Non ce l’ha fatta Cesare: inleufficiali con il ritorno di Beppesulla panchina della“Sento un vuoto dentro”, le ultime parole di Cesaredurante la conferenzavigilia di-Milan. Nel post partita non si è presentatostampa ufficialmente per un malore e così nelle ultime L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

