Per Valentina Ferragni notte piena d’ansia in attesa della nipotina Vittoria (Foto) (Di martedì 23 marzo 2021) Una nottata pazzesca, emozionante, bellissima per Valentina Ferragni e Luca Vezil che avvisati del parto di Chiara Ferragni non hanno dormito in attesa della notizia della nascita, che è arrivata questa mattina (Foto). Felicità immensa per la famiglia di Fedez e Chiara Ferragni ma tutti sono rimasti ovviamente a casa ad attendere la telefonata. Sono emozioni che zia Valentina ha ovviamente mostrato tra le sue Storie Instagram ma solo dopo l’annuncio della influencer e del rapper. “Oggi il mondo diventa più rosa e più bello” e la nascita di Vittoria era attesa da tutti ma più di tutti dagli zii e dai nonni. Il buongiorno in tarda mattinata, il tempo di riprendersi dalla nottata passata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 marzo 2021) Una nottata pazzesca, emozionante, bellissima pere Luca Vezil che avvisati del parto di Chiaranon hanno dormito innotizianascita, che è arrivata questa mattina (). Felicità immensa per la famiglia di Fedez e Chiarama tutti sono rimasti ovviamente a casa ad attendere la telefonata. Sono emozioni che ziaha ovviamente mostrato tra le sue Storie Instagram ma solo dopo l’annuncioinfluencer e del rapper. “Oggi il mondo diventa più rosa e più bello” e la nascita dierada tutti ma più di tutti dagli zii e dai nonni. Il buongiorno in tarda mattinata, il tempo di riprendersi dalla nottata passata ...

Advertising

sbonaccini : Lavorava a Londra ma è voluta tornare, per darci una mano. Valentina, infermiera, ha colto offerta della Fondazione… - RaiTre : “La musica nasce come rito collettivo e così è stato per secoli” @StefanoBollani e Valentina Cenni ci accompagnano… - RaiTre : 25 minuti per cantare, ma anche per scoprire tante cose nuove sulla musica. Questa sera alle 20.20, il primo ospit… - valentina_mulas : @IlariaManca4 @Hartmann_TWT è una benzodiazepina, quelle sono molto efficaci! Io per ora riesco a gestire tutto con… - IlariaManca4 : @valentina_mulas @Hartmann_TWT Anche io prendo un induttore del sonno ....anni fa ....per colpa dell'insonnia stavo… -