PENNY Market apre a Prato in via Erbosa E fa squadra per la riqualificazione dell'area (Di martedì 23 marzo 2021) (Cernusco S/N, 23 marzo 2021) - In arrivo a Prato, giovedì 25 marzo, di un nuovo punto vendita PENNY Market. Il nuovo spazio sorge in via Erbosa, ha una superficie di mq. 890 e 10 addetti alla vendita. Ha comportato un intervento complessivo di riqualificazione urbana commissionato da PENNY, consistente nella demolizione di vecchi capannoni fatiscenti, inseriti in pieno tessuto residenziale. La nascita del nuovo store che andrà a colmare un vuoto di offerta commerciale nell'area, è quindi in linea con la filosofia dell'azienda, sempre attenta al territorio in cui è attiva. Le opere comprendono anche la realizzazione di un piccolo parco alle spalle del negozio e nelle vicinanze del parcheggio pubblico. Il punto vendita ha un assortimento di circa ...

