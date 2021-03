Monte dei Paschi, il fondo Bluebell torna a proporre azione di responsabilità contro gli ex vertici. Il cda: “In assemblea i soci la boccino” (Di martedì 23 marzo 2021) Il cda del Monte dei Paschi ritiene che “non vi siano i presupposti per l’avvio” dell’azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici della banca, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, proposta da Bluebell Partners. Ma consentirà all’assemblea del prossimo 6 aprile di esprimersi sulla mozione presentata dal fondo attivista, che per la settima volta dal 2016 chiederà ai soci dell’istituto senese di fare causa agli ex manager in relazione alla contabilizzazione come Btp dei derivati con Deutsche Bank e Nomura. Bluebell, che ha scritto una lettera al premier Mario Draghi chiedendogli di intervenire e far sì che il Mef voti a favore delle sue proposte, ha incassato nelle scorse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Il cda deldeiritiene che “non vi siano i presupposti per l’avvio” dell’dinei confronti degli exdella banca, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, proposta daPartners. Ma consentirà all’del prossimo 6 aprile di esprimersi sulla mozione presentata dalattivista, che per la settima volta dal 2016 chiederà aidell’istituto senese di fare causa agli ex manager in relalla contabilizzcome Btp dei derivati con Deutsche Bank e Nomura., che ha scritto una lettera al premier Mario Draghi chiedendogli di intervenire e far sì che il Mef voti a favore delle sue proposte, ha incassato nelle scorse ...

