Meteo oggi martedì 23 marzo: gelo e neve, poi l’anticiclone cambia tutto (Di martedì 23 marzo 2021) Meteo oggi martedì 23 marzo: la coda dell’inverno si fa sentire con forza in alcune regioni, con freddo e neve ancora protagonisti La giornata di oggi presenta un bollettino Meteo all’insegna della instabilità. Con freddo e neve su gran parte dell’Italia. La coda dell’inverno si farà sentire anche nelle prossime ore, con le temperature che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 23 marzo 2021)23: la coda dell’inverno si fa sentire con forza in alcune regioni, con freddo eancora protagonisti La giornata dipresenta un bollettinoall’insegna della instabilità. Con freddo esu gran parte dell’Italia. La coda dell’inverno si farà sentire anche nelle prossime ore, con le temperature che L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

BergamoeC : RT @ComunediBergamo: Buongiorno #Bergamo. Sole e qualche nuvola, temperature tra 2° e 13°: questo il meteo di oggi per la nostra città. Buo… - CMeteo : RT @flash_meteo: Il meteo di oggi in Toscana - martedì 23 marzo 2021 - bonagjergji1 : RT @flash_meteo: Il meteo di oggi in Toscana - martedì 23 marzo 2021 - angiuoniluigi : RT @3BMeteo: Verso un graduale ritorno ad un tempo primaverile. Oggi ancora invernale però #meteo #23marzo - flash_meteo : Il meteo di oggi in Toscana - martedì 23 marzo 2021 -