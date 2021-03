Le superstar del K-Pop più seguite su Instagram

Leggi su vanityfair

(Di martedì 23 marzo 2021) Quando parliamo di K-Pop i numeri sono sempre quelli dei record: dagli album venduti alle visualizzazioni raccolte per i vari video pubblicati, fino al pubblico presente nei concerti live (ahimè, quando si poteva) o il numero di fan presenti in tutto il mondo. A questa specie di regola non scritta, secondo voi, potevano mai fare eccezione i social? Assolutamente no, soprattutto se si parla di Instagram dove le cifre sono veramente alte. E sappiamo bene che sono destinate a crescere quindi tra qualche anno potremmo trovare, di fianco a Kim Kardashian o Justin Bieber, nella classifica dei più seguiti, una qualsiasi delle BlackPink o degli Exo.