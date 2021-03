Fast & Furious 9: il figlio di 10 anni di Vin Diesel sarà il piccolo Dom Toretto (Di martedì 23 marzo 2021) Il figlio di Vin Diesel, Vincent Sinclair, anni 10, interpreterà una versione giovanissima di Dom Toretto in Fast & Furious 9. Il figlio di 10 anni di Vin Diesel, Vincent Sinclair, apparirà in Fast & Furious 9 nei panni della versione giovane di Dominic Toretto, personaggio interpretato dal divo nella saga automobilistica. Variety annuncia il debutto sul grande schermo del piccolo Vincent Sinclair, confermando che l'attore in erba ha girato le sue scene nel 2019. In precedenza, Alex McGee aveva interpretato un giovane Dom Toretto in alcuni flashback in Fast ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021) Ildi Vin, Vincent Sinclair,10, interpreterà una versione giovanissima di Domin9. Ildi 10di Vin, Vincent Sinclair, apparirà in9 nei pdella versione giovane di Dominic, personaggio interpretato dal divo nella saga automobilistica. Variety annuncia il debutto sul grande schermo delVincent Sinclair, confermando che l'attore in erba ha girato le sue scene nel 2019. In precedenza, Alex McGee aveva interpretato un giovane Domin alcuni flashback in...

