Dl Sostegni, online i moduli (e le istruzioni) per ottenere gli aiuti: domande dal 30 marzo I pdf per i contributi a fondo perduto: scarica (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le domande per richiedere i contributi a fondo perduto potranno essere presentate a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio. In tutto sono circa 5,5 milioni i potenziali beneficiari Leggi su corriere (Di mercoledì 24 marzo 2021) Leper richiedere ipotranno essere presentate a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio. In tutto sono circa 5,5 milioni i potenziali beneficiari

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono online sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fon… - DividendProfit : Dl Sostegni, Agenzia delle Entrate: online modello e istruzioni per richiedere il contributo - infoiteconomia : Decreto Sostegni, come ottenere gli aiuti Online i moduli da presentare - Cronaca, Roma - infoiteconomia : Decreto Sostegni, i moduli per la domanda sono online: come fare - zazoomblog : Decreto Sostegni disponibili online i moduli per ottenere gli aiuti economici - #Decreto #Sostegni #disponibili -