Covid, la Diocesi di Milano mette a disposizione oratori e parrocchie per le vaccinazioni (Di martedì 23 marzo 2021) Somministrare i vaccini anti-Covid anche negli oratori e nelle parrocchie. A comunicarlo è proprio la Diocesi di Milano che, tramite una nota, si è detta "pronta a mettere gratuitamente a disposizione oratori e altri spazi parrocchiali per il Piano vaccinale contro l'emergenza epidemiologica Covid-19 previsto dal Governo". L'Ufficio Avvocatura della Curia ha già diffuso una L'articolo proviene da Il Notiziario.

