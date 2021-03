Covid: in Lombardia 99 vittime e 3.643 nuovi casi, aumentano ricoveri (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono 3.643 nuovi casi di Covid19 e il rapporto tra positivi e tamponi (47.175) e al 7,7%. I guariti e i dimessi sono 3.851, le vittime da ieri sono 99 e il totale sfiora le 30mila da inizio pandemia. Negli ospedali ci sono 14 posti in più occupati in terapia intensiva, per un totale di 836 pazienti gravi. Negli ospedali ci sono 7.165 ricoverati per Covid, 213 in più da ieri. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Inci sono 3.643di19 e il rapporto tra positivi e tamponi (47.175) e al 7,7%. I guariti e i dimessi sono 3.851, leda ieri sono 99 e il totale sfiora le 30mila da inizio pandemia. Negli ospedali ci sono 14 posti in più occupati in terapia intensiva, per un totale di 836 pazienti gravi. Negli ospedali ci sono 7.165 ricoverati per, 213 in più da ieri.

Advertising

CottarelliCPI : Ha fatto bene Fontana ad azzerare i vertici di #AriaLombardia. Ma i ripetuti problemi nella gestione della crisi Co… - giusmo1 : Covid in Lombardia, Floriani: “Da un anno lo stesso film e i colpevoli continuano a nascondersi” | Rep… - petergomezblog : Vaccinazioni Covid, di nuovo caos in Lombardia per mancato invio degli sms. A Cremona l’Asst chiama gli aventi diri… - Japan65Rita : Covid in Lombardia, Floriani: “Da un anno lo stesso film e i colpevoli continuano a nascondersi” | Rep - mtbaldini : RT @matteodallosso: Il caso ARIA in Lombardia: intervista a Maria Teresa Baldini @mtbaldini (@forza_italia) -