Covid Bergamo | meno positivi | più ricoveri e terapie intensive | 29 decessi

(Di martedì 23 marzo 2021) La curva epidemica a livello nazionale sembra prossima all’inversione di tendenza, con il passaggio a valori negativi dopo sei settimane consecutive in espansione. La svolta è attesa nel corso della prossima settimana, ma è già riscontrabile in alcune Regioni. Si conferma di fatto una situazione “a macchia di leopardo”, che non viene correttamente percepita guardando solo ai valori complessivi. Veniamo al dettaglio: nell’ultima settimana epidemiologica (16-22 marzo) i nuovi casi a livello nazionale hanno registrato un leggero calo (-3,4%), a quota 151.962 dai 157.299 della settimana precedente. A preoccupare, più che il dato totale dei, è la base complessiva di “attualmente” che costituisce un motore importante sia per la diffusione del contagio, sia per la costante alimentazione del numero dei ricoverati in area medica, di quelli in ...