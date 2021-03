Casellati: donne prigioniere in casa con lo smart working. Ma Letta pensa ancora alle quote Panda (Di martedì 23 marzo 2021) “Tra casa, professione, figli che non sono a scuola, anziani da seguire, la donna ha il peso di tutto“. Ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati ha affrontato il tema della condizione femminile nell’era Covid senza retorica, riportandolo alla sua brutale concretezza. “Le donne sono quelle che hanno pagato il prezzo più alto per il Covid”, ha aggiunto Casellti, ripetendo una frase che spesso è stata sentita in questi mesi. Ma che mai, finora, ha ottenuto una risposta consequenziale da parte di chi ha avuto e ha responsabilità di governo, riempendosi la bocca di battaglie “femministe”. A partire dal quel Pd che, con la “svolta” di Enrico Letta, pensa che la grande battaglia per le donne da condurre in questo momento sia paracadutare una quota ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021) “Tra, professione, figli che non sono a scuola, anziani da seguire, la donna ha il peso di tutto“. Ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta, la presidente del Senato, Elisabettaha affrontato il tema della condizione femminile nell’era Covid senza retorica, riportandolo alla sua brutale concretezza. “Lesono quelle che hanno pagato il prezzo più alto per il Covid”, ha aggiunto Casellti, ripetendo una frase che spesso è stata sentita in questi mesi. Ma che mai, finora, ha ottenuto una risposta consequenziale da parte di chi ha avuto e ha responsabilità di governo, riempendosi la bocca di battaglie “femministe”. A partire dal quel Pd che, con la “svolta” di Enricoche la grande battaglia per leda condurre in questo momento sia paracadutare una quota ...

