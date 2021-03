Campania | 30mila borse di studio per gli studenti | requisiti e come presentare la domanda

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 23 marzo 2021) Pubblicato il bando per lediin. Sonoda 250 euro per l’anno 2020-21 per glidelle scuole superiori dellaappartenenti a famiglie con reddito Isee inferiore a 15mila euro. Le domande possono essere presentate solo ed esclusivamente online dopo essersi registrati alla piattaforma dall’8 e fino alle 22 L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.