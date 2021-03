Anche Putin si vaccina contro covid, ma non svela con quale... (Di martedì 23 marzo 2021) Oltre allo Sputnik, hanno ottenuto il via libera in Russia Anche l'EpiVakKorona e il Kovivak. Vladimir Putin si vaccina contro il coronavirus ma il Cremlino non rivelerà quale vaccino anti - covid ... Leggi su globalist (Di martedì 23 marzo 2021) Oltre allo Sputnik, hanno ottenuto il via libera in Russial'EpiVakKorona e il Kovivak. Vladimirsiil coronavirus ma il Cremlino non riveleràvaccino anti -...

Advertising

rusembitaly : ?????????? Gli #USA non hanno accettato la proposta del Pres. #Putin a svolgere un colloquio con il Pres. #Biden il 19… - ShooterHatesYou : Mondo: Certo che Biden è proprio un presidente piatto, non si vede, non si sente, non dice cose forti. Certo può an… - limesonline : ???????? Anche se Joe #Biden non avesse dato del 'killer senz'anima' a Vladimir Putin, i rapporti tra Stati Uniti e Rus… - globalistIT : - 100xcentoBio : RT @rusembitaly: ?????????? Gli #USA non hanno accettato la proposta del Pres. #Putin a svolgere un colloquio con il Pres. #Biden il 19 o il 22… -