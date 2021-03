Volkswagen vola in Borsa dopo revisione target price (Di lunedì 22 marzo 2021) (TeleBorsa) – Grande giornata a Francoforte per Volkswagen, le cui azioni ordinarie chiudono la seduta con un rialzo del 14,68% a 321,8, mentre le azioni privilegiate segnano un +7,29% a 237,6. Le azioni della casa automobilistica tedesca sono aumentate di oltre il 50% da inizio anno, spinte soprattutto dalle prospettive di crescita nel mercato dei veicoli elettrici. Secondo gli analisti di Deutsche Bank, se il mercato applicasse multipli simili a Tesla e Nio al business dei veicoli elettrici di Volkswagen, questo varrebbe circa 195 miliardi di euro, più di quanto vale oggi l’intera società. La banca tedesca ha anche aumentato il proprio target price del 46% a 270 euro. Secondo gli analisti, Volkswagen potrebbe superare Tesla per vendite di veicoli elettrici già il prossimo anno, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 marzo 2021) (Tele) – Grande giornata a Francoforte per, le cui azioni ordinarie chiudono la seduta con un rialzo del 14,68% a 321,8, mentre le azioni privilegiate segnano un +7,29% a 237,6. Le azioni della casa automobilistica tedesca sono aumentate di oltre il 50% da inizio anno, spinte soprattutto dalle prospettive di crescita nel mercato dei veicoli elettrici. Secondo gli analisti di Deutsche Bank, se il mercato applicasse multipli simili a Tesla e Nio al business dei veicoli elettrici di, questo varrebbe circa 195 miliardi di euro, più di quanto vale oggi l’intera società. La banca tedesca ha anche aumentato il propriodel 46% a 270 euro. Secondo gli analisti,potrebbe superare Tesla per vendite di veicoli elettrici già il prossimo anno, ...

