Viggiano | 26enne a spasso con 3 panetti di hashish | a casa nascondeva anche 1 kg di marijuana

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Un giovane di 26 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a, con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di hascisc e marijuana. Fermato dai militari per un controllo, il giovane aveva addosso tre "panetti' di hascisc, per un peso complessivo di 300 ...... che si sono allenati con lodevole impegno al "PalaRescifina", debutterà illaterale ... Città di Melilli-Siac Messina; Bernalda-Bovalino; Cataforio-Orsa; Futsal Polistena-FF Napoli; ...I Carabinieri della Compagnia di Lagonegro (PZ), in Viggiano, supportati da quelli di Viggiano, hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne del luogo, responsabile di detenzione ai fini di spaccio ...VIGGIANO - Un giovane di 26 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Viggiano, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di hascisc e marijuana. Fermato dai militari per un controllo, il giovane a ...