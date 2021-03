Uomini e donne, anticipazioni 22-26 marzo: la scelta di Sabina e Claudio (Di lunedì 22 marzo 2021) Per gli amanti delle anticipazioni, riportiamo di seguito ciò che andrà in onda a Uomini e donne nella settimana che sta per iniziare. Due protagonisti del Trono Over coglieranno tutti di sorpresa e decideranno di lasciare insieme il programma. Si tratta di Sabina e Claudio che decideranno di viversi la loro storia al di fuori degli studi televisivi. Novità anche per Gemma che rimarrà ancora una volta sola. La seconda chance data a Maurizio non porterà a nulla di buono. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nelle nuove puntate. Claudio e Sabina escono insieme da Uomini e donne Nel corso della nuova settimana di programmazione, assisteremo alla scelta inaspettata di Sabina e Claudio ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 22 marzo 2021) Per gli amanti delle, riportiamo di seguito ciò che andrà in onda anella settimana che sta per iniziare. Due protagonisti del Trono Over coglieranno tutti di sorpresa e decideranno di lasciare insieme il programma. Si tratta diche decideranno di viversi la loro storia al di fuori degli studi televisivi. Novità anche per Gemma che rimarrà ancora una volta sola. La seconda chance data a Maurizio non porterà a nulla di buono. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nelle nuove puntate.escono insieme daNel corso della nuova settimana di programmazione, assisteremo allainaspettata di...

