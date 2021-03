(Di lunedì 22 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane proseguono fino al 2 aprile Salvo ulteriori modifiche i lavori e la chiusura dell’ultimo tratto dell’autostrada-fiumicino per chi è diretto all’Eur il divieto di transito riguarda anche le rampe di accesso di via Isacco Newton e via della Magliana è sempre all’Eur sono iniziati gli allestimenti del circuito in vista del Gran Premio automobilistico riservato alle monoposto a trazione elettrica in programma il 10 aprile interdetti al transito piazzale dell’Industria viale della pittura e Viale Della Letteratura è per tutto il mese di aprile continua la chiusura del senso ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 22-03-2021 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - MarcoViscontiTW : RT @marcofoti3: Il crescente fenomeno dello sprawl urbano dovuto al fenomeno della città diffusa ha prodotto una evoluzione esponenziale di… - TGEUR24 : RT @LuceverdeRoma: ??#Roma #lavori #evento ?? 'Formula E' ?? zona EUR ?? fino al #18aprile, istituita disciplina provvisoria del traffico… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 22-03-2021 ore 16:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

...dell'Ordine dei medici di, Antonio Magi, nel corso di un'intervista rilasciata all'agenzia Dire. "Le persone continuano a non comprendere, vanno nei parchi e la mattina in strada c'e'- ...... come ad esempio e' accaduto ae in altre citta' di diversa dimensione, in cui non sono stati prorogati i permessi di accesso alle zone alimitato, acquistati a titolo oneroso, per un ...Lazio, no arancione. Onestamente non sto vedendo una diminuzione dei casi, anzi vedo un incremento delle terapie intensive e dei ricoveri ...Continuano i problemi di viabilità dovuti al cantiere di Via la Spezia; le accuse del Movimento Storico Romano ...