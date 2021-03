The Witcher di Netflix, annunciati sette nuovi membri del cast per la seconda stagione (Di lunedì 22 marzo 2021) The Witcher di Netflix ha ufficialmente annunciato sette membri del cast aggiuntivi per la prossima seconda stagione. Anche se i ruoli variano per importanza per il franchise, alcuni di loro dovrebbero essere immediatamente riconoscibili a chiunque abbia familiarità con i libri di Andrzej Sapkowski o con i videogiochi di CD Projekt Red come Phillippa Eilhart, Dijkstra e altri. Più in particolare, la serie TV vedrà Adjoa Andoh nei panni di Nenneke, Cassie Clare come Phillippa Eilhart, Liz Carr come Fenn, Graham McTavish come Dijkstra, Kevin Doyle come Ba'lian, Simon Callow come Codringher, e Chris Fulton come Rience. Molti di questi ruoli erano stati precedentemente segnalati come ricoperti o in procinto di essere scelti, mentre molti altri sono una sorpresa. Ecco la ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 22 marzo 2021) Thediha ufficialmente annunciatodelaggiuntivi per la prossima. Anche se i ruoli variano per importanza per il franchise, alcuni di loro dovrebbero essere immediatamente riconoscibili a chiunque abbia familiarità con i libri di Andrzej Sapkowski o con i videogiochi di CD Projekt Red come Phillippa Eilhart, Dijkstra e altri. Più in particolare, la serie TV vedrà Adjoa Andoh nei panni di Nenneke, Cassie Clare come Phillippa Eilhart, Liz Carr come Fenn, Graham McTavish come Dijkstra, Kevin Doyle come Ba'lian, Simon Callow come Codringher, e Chris Fulton come Rience. Molti di questi ruoli erano stati precedentemente segnalati come ricoperti o in procinto di essere scelti, mentre molti altri sono una sorpresa. Ecco la ...

