Terza ondata verso il picco massimo (Di lunedì 22 marzo 2021) Il nuovo coordinatore del Cts Franco Locatelli parla di una circolazione del virus sempre molto alta, ma che rallenta le velocità di crescita Leggi su tg.la7 (Di lunedì 22 marzo 2021) Il nuovo coordinatore del Cts Franco Locatelli parla di una circolazione del virus sempre molto alta, ma che rallenta le velocità di crescita

'Eccellenze in digitale', con la Camera di Commercio formazione gratuita per lavoratori e imprese Formare gratuitamente imprenditori, dipendenti, collaboratori e tirocinanti sulle competenze digitali di base e sull'uso di strumenti essenziali per superare la terza ondata di una pandemia che ha colpito con forza le aziende. È l'obiettivo di 'Eccellenze in Digitale 2020 - 2021', la nuova edizione del progetto di Unioncamere supportato da Google, il cui ...

Covid, Galli: «Terza ondata in marcia, ma ottimismo per l'estate. Serve cautela» ilmessaggero.it Australia: a Sydney strade come fiumi. Ansia per la diga di Warragamba Sydney, 22 marzo 2021 - Strade come fiumi a Sydney, case sommerse e la minaccia della diga di Warragamba che, nonostante l'emergenza, infiamma lo scontro politico. In Australia il maltempo non dà treg ...

Il Covid ha tagliato 1,7 milioni di unità di lavoro a tempo pieno Non sono occupati in carne e ossa (diminuiti di 414 mila) , ma dà l’idea dell’impatto del Covid sull’economia. Il ruolo della cassa integrazione e del blocco dei licenziamenti ...

