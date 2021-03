Sparatoria a Santa Bona | Domenico Durdevic morto per le gravi ferite

Advertising

antennatre : TREVISO | SPARATORIA SANTA BONA: E’ MORTO ‘JOKO’ DURDEVIC -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria Santa

TrevisoToday

... effettuata oggi lunedì 22 marzo, rimasto ucciso nella tragedia di Borgo Capriolo, aBona. ... Dietro allavi sarebbero state delle questioni familiari. Domenico Durdevic era arrivato ...... scomparso recentemente, un giovane che nei minuti dellastava trafficando nella sua ...il sequestro del giudice Sossi e l'assassinio del procuratore Coco e della sua scorta in salita...Il soggiorno di Lady Gaga in Italia non è iniziato nel migliore dei modi. Giusto il tempo di cambiare look e immedesimarsi nei panni (griffatissimi) di Patrizia Reggiani che da Los Angeles è arrivata ...TREVISO - È deceduto oggi, lunedì, Domenico Durdevic, il 52enne rimasto gravemente ferito nella sparatoria avvenuta a Santa Bona lunedì 8 febbraio. Abitava a S. Maria della Rovere: si è spento ...