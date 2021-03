Scuola, ricerca: le lezioni in presenza non spingono la curva dei contagi (Di lunedì 22 marzo 2021) In Italia non ci sarebbe una correlazione significativa tra diffusione dei contagi e lezioni in presenza. È questa la conclusione a cui è arrivata la ricerca - la prima di questo tipo in Italia - condotta da una squadra di epidemiologi, medici, biologi e statistici tra cui Sara Gandini dello Ieo di Milano. “Il rischio zero non esiste, ma sulla base dei dati raccolti possiamo affermare che la Scuola è uno dei luoghi più sicuri rispetto alle possibilità di contagio", sintetizza l’epidemiologa e biostatistica, come scrive il Corriere della Sera (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI DELLA PANDEMIA). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 marzo 2021) In Italia non ci sarebbe una correlazione significativa tra diffusione deiin. È questa la conclusione a cui è arrivata la- la prima di questo tipo in Italia - condotta da una squadra di epidemiologi, medici, biologi e statistici tra cui Sara Gandini dello Ieo di Milano. “Il rischio zero non esiste, ma sulla base dei dati raccolti possiamo affermare che laè uno dei luoghi più sicuri rispetto alle possibilità dio", sintetizza l’epidemiologa e biostatistica, come scrive il Corriere della Sera (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - I NUMERI DELLA PANDEMIA).

